"O mundo inteiro está de olho na Bundesliga"

Isto foi afirmado por Neuer, em entrevista ao canal 'Sky'. "Estão de olho em nós, porque somos os primeiros a voltar. Não se trata apenas de futebol, mas de todos os esportes, profissionais e amadores", afirmou.

"Somos os primeiros a voltar e também chamamos atenção internacional, espero que tudo corra como planejado", acrescentou.

O Bayern, líder com cinco pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, jogará contra o Union Berlin no domingo, após um hiato de 66 dias devido à pandemia de coronavírus.

Neuer garantiu que a equipe, apesar das limitações existentes, está bem preparada para o retorno.

"Estamos muito bem preparados e aproveitamos o tempo. Tenho que destacar o que a equipe técnica e meus colegas de equipe fizeram. Todos deram o seu máximo também durante as semanas em que tivemos que treinar individualmente", garantiu.

"Os treinadores desenvolveram muitas ideias e o treinamento sempre foi muito variado", acrescentou.

No início do confinamento, Neuer estava se exercitando no jardim de sua casa com o treinador de goleiros, Toni Tapalovic. "Eu moro em uma colina e às vezes tivemos que descer para pegar a bola. Isso foi um treinamento adicional", brincou.

Neuer acredita que, em jogos a portas fechadas, as equipes com coesão interna e espírito de grupo especial terão uma vantagem. "Naturalmente, estamos felizes em voltar a jogar, embora admita que gostaríamos de fazê-lo em outras circunstâncias", disse ele.

O Bayern está focado e, exceto no que se refere a alimentação e treinamento, os jogadores usam máscaras faciais e passam por testes e exames regulares, assim como jogadores de outras equipes.