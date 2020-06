O Napoli afasta Fabián de gigantes espanhóis

Fabián Ruiz é um jovem talento espanhol com muito mercado. O evoluiu bastante no Napoli, tanto que Real Madrid e Barcelona estão de olho nele.

No entanto, Cristiano Giuntoli, diretor esportivo do conjunto italiano, fechou as portas para uma saída. "Falta três anos de contrato e no ano que vem vamos tentar a sua renovação", disse a Sky Sport'.

O cartola do Napoli disse que Fabián encaixa no "4-3-3 de Gattuso, é jovem, bom e tranquilo". "Eu acredito que ele fica", completou Giuntoli sobre o futuro do jogador.