O Napoli fará um esforço por Icardi

O Napoli estaria disposto a viabilizar a contratação de Mauro Icardi como grande estrela para a próxima temporada. De acordo com a imprensa italiana, Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, estuda um importante esforço financeiro.

Para isso, antes de tudo, teria que aliviar a folha salarial da equipe, algo que deve acontecer ao final da temporada com as saídas Callejón, Mertens ou Milik.

Precisamente, alguns dias atrás Icardi enviou sinais ao Napoli, clube com quem simpatiza pela presença marcante de Diego Maradona em San Paolo.

Mas para que isso saia do plano das ideias, os italianos deve esperar uma definição do PSG, que possui uma opção de compra do atacante.