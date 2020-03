O Napoli pensa em Sirigu para o seu gol

O Napoli prepara mudanças no seu gol para a próxima temporada. O time do sul da Itália, de acordo com 'Tuttosport', negociará ou Ospina ou Meret e por isso pensa na contratação de Sirigu.

Não é a primeira vez que o Napoli se interessa no goleiro do Torino. Seu nome já estava em evidência quando Reina saiu da equipe, mas finalmente continuou em Turim.

Primeiro Ancelotti e depois Gattusso foram rodando os seus goleiros. Tanto Meret como Ospina tiveram várias oportunidades, mas não terminaram de convencer. Por isso, o interesse em Sirigu.

O Napoli não é único clube interessado no goleiro italiano. O Milan, diante de uma possível saída de Donnarumma, tem o nome do goleiro no radar para a próxima temporada.