O Napoli perdeu a cabeça? A maior contratação da sua história será Osimhen

Até o momento Gonzalo Higuaín é a maior contratação da história do Napoli (39 milhões de euros na época), Victor Osimhen pode pulverizar essa marca do argentino.

De acordo com o diário 'AS', o acordo entre Lille e Napoli já está praticamente fechado para que o nigeriano jogue em San Paolo no próximo ano... mas a que preço?

Pois bem, Osimhen tem tudo par ser a contratação mais cara da história do clube, duplicando o que foi pago por Higuaín. 81 milhões de euros, um milhão a mais do que valeu Pépé ao Arsenal na temporada anterior.

A ideia é que o jogador chegue nessa quarta-feira ou na quinta a Napoli para passar pelo reconhecimento médico. Gattuso, principal entusiasta desse movimento, o espera de braços abertos.

Aos 21 anos, Osimhen marcou 18 gols no 37 encontros disputados nessa temporada com a camisa do Lille. Antes defendeu as cores do Charleroi e Wolfsburg.