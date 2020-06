O Napoli renova com Mertens até 2022

Fim da novela envolvendo o futuro de Dries Mertens. O jogador belga ficará por mais dois anos no Napoli. O conjunto italiano oficializou a renovação do seu histórico artilheiro.

O novo contrato é válido até 2022 podendo ser renovado por mais um ano. O anúncio da renovação vem horas antes da equipe entrar em campo pela final da Copa da Itália.

No último jogo, Mertens superou Marek Hamsik e se converteu no maior artilheiro do Napoli a frente do esloveno e de Diego Armando Maradona.