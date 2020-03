O Napoli vai voltar aos treinos na próxima semana?

O Napoli divulgou uma nota oficial na qual marcou a volta dos treinamentos da equipe principal para quarta-feira (25), mesmo em meio à pandemia de coronavírus Covid-19.

A Itália, atualmente, é o principal foco do vírus, com mais de 40 mil casos confirmados. Por isso, uma quarentena foi imposta pelo governo local, e as saídas à rua estão controladas pelas autoridades.

Mesmo em meio a tudo isso, o Napoli marcou a volta de seus treinamentos, uma decisão que foi extremamente criticada nas redes sociais e pela imprensa especializada.

Na Serie A, o time segue na disputa por uma vaga em alguma competição internacional, na Liga dos Campeões tem pela frente o jogo de volta das oitavas de final, contra o Barcelona, além da disputa da final da Copa da Itália, contra a Inter. No entanto, a possibilidade de que os campeonatos locais não sejam retomados não foi descartada.

Inicialmente marcada para o dia 18 de março, depois adiada para 23 e agora marcada para o dia 25, a volta aos treinamentos da equipe de Gennaro Gattuso dificilmente vai se concretizar, principalmente por conta da quarentena, além dos riscos aos quais todos seriam expostos.

Confiira a nota do Napoli, na íntegra:

SSC Napoli anuncia que a equipa retomará os treinos no Centro Sportivo Fulvio Bernardini na quarta-feira 25 de março, com uma sessão matinal.