O naufrágio de Leverkusen e os abismos de Bremen e Frankfurt

O restante da rodada ofuscada pelo Borussia-Bayern não decepcionou. Obviamente, o protagonismo absoluto foi a surpresa da Bay Arena, onde Wolfsburg pegou o Bayer Leverkusen de surpresa.

Por 1-4 ganhou o time de Oliver Grasner, ao qual o santo deu as costas depois de duas boas vitórias no reinício da Bundesliga. Desta vez, a magia de Havertz não apareceu. Nem a pontaria. Para piorar a situação, o primeiro gol do jogo, de Pongracic aos 43 ', deixou os visitantes com um segundo tempo ideal.

Enquanto Bayer Leverkusen arriscava, Wolfsburg expandia a ferida. O resultado de 0 a 2 de Arnold aos 65 minutos terminou com as esperanças do Bayer, que imediatamente sofreu o 0-3 (Steffen, 68 ').

O escárnio chegou faltando 15 para o final, quando Pongracic encerrou sua grande noite com um doblete. Baumgartlinger, faltando quatro minutos, fez o gol de honra.

A tendência de confrontos com gols para dar e vender continuou em Frankfurt. Um corajoso Eintracht sempre soube superar os gols de Freiburg, incapaz de gerenciar suas vantagens.

Grifo colocou os visitantes à frente com cerca de meia hora, mas André Silva respondeu sete minutos depois para continuar seu bom momento nesta rodada de futebol.

A loucura foi reservada para o segundo tempo. Em dois minutos, entre Petersen e Höler, eles novamente mostraram sérios problemas em sua zaga. No entanto, desesperadamente, e removendo o banco, a equipe de Adi Hütter reagiu. Kamada deu esperança aos 79 minutos e Chandler, que estava em campo por apenas há um minuto, empatou aos 82 minutos.

Eintracht ainda não venceu e continua aa área baixa da tabela, embora pelo menos seu um ponto a mais lhe tenha permitido respirar um pouco.

O dia foi encerrado entre o Werder Bremen e o Borussia Monchengladbach, que com a igualdade sem golos desperdiçou uma boa opção de momento em seus respectivos objetivos. Os locais precisavam vencer para parar de se afogar na penúltima posição e não por falta de ambição, mas por pontaria. Nem mesmo com Sommer disposto a dar bolas açucaradas e deixar sua área descoberta, eles foram capazes de acabar em gol.

Enquanto isso, o 'Gladbach não teve o melhor dia de Plea ou Thuram, e acabou pagando por isso. De menos para mais, eles perderam um bom dia para ficar a apenas dois pontos do segundo lugar.