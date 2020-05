O Newcastle prepara uma suculenta oferta por Zaha

De acordo com o diário 'Sun', o Newcastle teria dado um passo a frente pelo jogador do Crystal Palace, Wilfried Zaha, com o objetivo de contratá-lo para a próxima temporada.

Ao que parece, o Newcastle está disposto a apresentar uma oferta pela estrela de 27 anos assim que seja oficializada a entrada do investidor saudita no clube.

O atacante marfinense tem 353 jogos com a camisa do Crystal, além de 56 gols marcados, o que o colocou na mira dos grandes clubes da Premier League.

Nos seus primeiros anos como profissional, vestiu a camisa do Crystal Palace e, pouco depois, saiu para o Manchester United embora tenha voltado para ficar na temporada 2014-15.