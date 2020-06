O Newcastle quer o homem que levou Neymar e Mbappé ao PSG

O novo projeto do Newcastle é ambicioso. A tradicional equipe inglesa sabe que precisa de um arquiteto para construir o time que tanto sonha e esse nome pode ser o de Antero Henrique, ex-PSG.

De acordo com 'RMC Sport' o time inglês quer contar com os serviços do ex-diretor esportivo do conjunto francês. Tanto que já teriam iniciado os primeiros contatos.

A nova diretoria, embora ainda de forma não oficial, teria se reunido com Henrique, livre depois de Leonardo ter ocupado o seu posto.

A citada fonte assegura que o ex-diretor escutou a proposta de bom grado e pareceu bastante interessado na ideia de trabalhar para o novo rico da Premier League.