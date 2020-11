"O nível da Espanha, França e Itália mostra o prestígio da Liga das Nações"

A Seleção Belga conquistou nesta quarta-feira a passagem para a fase final da Liga das Nações, competição que está prestes a terminar em sua segunda edição.

A vitória sobre a Dinamarca satisfez Roberto Martínez, que falou sobre o que o espera da 'Final Four': “O nível das equipes mostra que é prestigioso, com um formato diferente, com os torcedores e o resto dos envolvidos ainda se acostumando".

"Espanha, Itália, França... todos têm os seus méritos. Serão dois jogos no mais alto nível e serão decididos no detalhe", acrescentou.

Em relação à partida, isso foi dito dos dinamarqueses. “É uma equipe muito forte, com uma geração de alto nível nos seus clubes e no futebol internacional. Em 2018 foi eliminada da Copa do Mundo por uma equipe que mais tarde chegou à final. Tem jogadores técnicos, com ataque na cabeça. Venceram em Wembley, o que é impressionante, assim como a atuação de hoje (quarta-feira)", comentou.

Por fim, Roberto Martínez se declarou torcedor da Liga das Nações. “Substituir os amistosos foi uma grande decisão. É fantástico para os torcedores e para todos ligados à Seleção. Quando se vê as equipes está claro que a competição vai ganhar em prestígio”, concluiu.