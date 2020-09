O Norwich fecha a porta ao Barça por Aarons

As laterais são parcelas do campo que o Barcelona precisará reforçar com certa urgência, especialmente o lado direito.

Sergi Roberto deixou de ser uma opção para competir em alto nível e Nélson Semedo não convenceu em suas três temporadas no Camp Nou.

Por isso, a diretoria do conjunto azulgrana revira o mercado em busca de um jovem jogador para ocupar esse espaço. Sergiño Dest, do Ajax, é o sonho do Barça.

No entanto, a equipe tem outro nome na mira: Max Aarons que também desperta o interesse de equipes como Bayern de Munique, Arsenal ou Manchester United.

Diante dessa concorrência, o conjunto 'culé' teria lançado uma oferta ao Norwich City, mas de acordo com o 'Sky Sports', o clube inglês da Championship, teria recusado a oferta de empréstimo porque gostaria de uma opção de compra obrigatória, algo que o Barça não quer incluir.

Assim, mais uma opção para essa posição fica pelo caminho. Um setor que não encontra um dono desde a saída de Daniel Alves em 2016.