O novo apelido que Daniel Alves colocou em Messi

Daniel Alves guarda uma boa relação com Leo Messi, tanto dentro como fora de campo. Seus anos no Barcelona os uniram e o brasileiro continua aprendendo com o argentino.

Foi isso que ele mostrou no Instagram, onde compartilhou uma foto lendo uma revista que falava sobre Leo Messi, a quem colocou um novo apelido: "10SSI".

"Aqui estou eu mais um dia, lendo o manual do "10SSI" para ver como achar os caminhos mais rápidos da felicidade", escreveu Dani Alves.

Para descrever Leo Messi já vimos palavras como 'GOAT, 'D10S', entre outras, mas nunca antes a que foi inventado por Daniel Alves.