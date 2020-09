O 'novo Boateng' que quer conquistar tudo no Bayern

Em um time tão rodado e sólido como o Bayern de Munique de Hans Flick, parece difícil para um jovem com muita experiência pela frente como Chris Richards (20 anos) encontrar um lugar no time. E ainda mais com jogadores como Jerome Boateng, Niklas Süle e David Alaba à sua frente em sua posição.

Apesar disso, na Alemanha há grandes expectativas com ele. Na verdade, como contou Dave van den Bergh, que treinou Richards nos Estados Unidos Sub 19, disse ao 'The Guardian', ele é um zagueiro com muito futuro: "Só vimos o começo dele. Ele pode ser um jogador para a Bundesliga pelos próximos dez anos. Ele pode se tornar o próximo Jerome Boateng se tiver a oportunidade".

Ele já sabe como é jogar pela primeira equipe, embora não tenha tido tantas chances. Mas o que é curioso é a história de como ele chegou a Munique há algumas temporadas.

O FC Dallas, que era sua equipe na MLS e um dos clubes ligados ao lado da Baviera, jogou um amistoso contra o Bayern e seu desempenho impressionou o clube alemão. Semanas depois, ele posou com a camisa do time alemão. Depois de uma temporada emprestado na filial, o Bayern pagou pouco mais de um milhão de euros por ele ao FC Dallas.

Do futebol nos Estados Unidos à Bundesliga sendo muito jovem. Uma jogada semelhante à de Alphonso Davies, que assinou pelo Bayern depois de sua passagem pelo Vancouver Whitecaps. Embora o canadense já esteja presente na equipe, ele tem um futuro pela frente em Munique. Assim omo Richards...