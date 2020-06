O novo contrato de Messi: com cláusula de saída, mesmo salário e até 2023

O Barça já vem trabalhando na renovação de Leo Messi há alguns meses, uma ampliação primordial no Camp Nou. Depois de várias reuniões, parece que existe um acordo.

O diário 'Marca' desse domingo fala sobre vários encontros pessoais entre Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu para negociar a renovação homem mais importante do elenco azulgrana, cujo contrato atual vai até junho de 2021.

Ao que tudo indica, as partes teriam acertado um esboço daquele que seria o novo contrato do argentino, que ampliaria o seu vínculo com o conjunto 'culé' por mais dois anos.

Assim, o novo contrato iria até junho de 2023, embora mantenha uma cláusula que já aparece no atual contrato: a possibilidade de deixar a equipe quando quiser.

Cláusula de saída sem aumento de salário

Uma cláusula de saída fundamental para Leo, que quer ser dono do seu destino e não refém das circunstâncias. O argentino avaliará anualmente as suas condições físicas para continuar em alto nível.

Outro tema de destaque é o seu salário no Camp Nou. Ao que parece, o jogador do Barça não terá uma melhoria salarial e manterá os valores atuais, devido ao complicado momento financeiro atravessado pelo clube.