O novo desafio do Liverpool: quebrar o recorde do City

A ambição do Liverpool não tem limites. Campeões mundiais, atuais donos do título europeu e ainda de ressaca da festa da Premier League, os 'reds' ainda podem ter algo a comemorar no campeonato nacional.

Há duas temporadas, o Manchester City chegou a 100 pontos na competição inglesa. Com 89 pontos acumulados pelo time de Klopp na atual edição, a marca histórica de Pep Guardiola poderá ser superada.

Ainda faltam ser disputados 15 pontos nas últimas cinco partidas, o que torna o desafio difícil, mas nada impossível para um time com desempenho tão sólido - com excessão da goleada de duas rodadas atrás contra o próprio City.

Os próximos duelos do Liverpool serão contra Brighton (fora), Burnley (casa), Arsenal (fora), Chelsea (casa) e Newcastle (fora). Seria necessário vencer quatro partidas para superar o recorde.

Após a vitória por 2 a 0 deste domingo sobre o Aston Villa, o treinador comentou a possibilidade de atingir essa marca. "Até agora eu nem sei os números, para ser sincero. Eu sei que temos 89 pontos, por exemplo, porque tínhamos 86 antes do jogo. Se podemos fazer algo especial, é ótimo, mas realmente não pensamos muito sobre os recordes", afirmou Klopp.

"Mas não é o mais importante para este grupo, jogamos por tudo a cada três dias, pelos três pontos, porque você entende como é bom jogar", acrescentou o técnico.

Klopp também destacou o talento dos mais jovens do grupo na entrevista após a 33ª rodada. "Os mais jovens da equipe são realmente bons. É difícil quando você chama Curtis e depois olha para Neco e Harvey, que estão sentados. Levamos essa situação a sério e foi por isso que eu disse que quando os meninos são a escolha certa no momento, eles se divertem", elogiou.