O novo diamante a ser lapidado por Pochettino... de apenas 17 anos!

A vitória do PSG sobre o Dijon serviu para manter as boas sensações na Ligue 1, e também para ver o primeiro grande salto do jovem Michut com o time titular.

Édouard Michut estreou nas competições nacionais com apenas 17 anos. Ele aproveitou apenas alguns minutos, mas é um passo importante para um menino tão jovem.

Tudo indica que Pochettino continuará a levá-lo em consideração devido ao acúmulo de partidas. Este final de temporada será importante para ele, que também entrou nos planos de Tuchel.

Com qualidade técnica para jogar no centro, Michut começou na posição de ponta, embora tenha que se adaptar às necessidades de uma equipe do tamanho do PSG.