O novo dono do Newcastle sonha com Coutinho e Griezmann

O Barcelona precisa gerar receita para poder realizar a desesperada contratação de Neymar ou de Lautaro Martínez. E essa ajuda extra pode chegar de uma lugar inesperado, o Newcastle.

O clube inglês tem um novo dono, o príncipe Mohamed Bin Salman, que está disposto a fazer um grande investimento e pensa em nomes como Coutinho e Griezmann, como aponta o 'Daily Mirror'.

Para o comando da equipe se falam em nomes como o de Massimiliano Allegri ou Lucien Favre, além de grandes jogadores como o uruguaio Edinson Cavani.

Para ficar com Coutinho, o 'novo rico' da Premier League terá que entrar em uma disputa com o Chelsea. Já no caso de Griezmann, a situação é um pouco mais complicada, porque o atacante não pretende deixar o Camp Nou.