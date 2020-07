O novo e elegante uniforme do Ajax

O Ajax apresentou de forma oficial seu novo uniforme para a temporada 2020-21. A aposta foi em um design simples e clássico, um certeiro toque de elegância.

Com os jogadores Ryan Gravenberch, Quincy Promes, Donny Van de Beek e Daley Blind, os de Amsterdã mostraram em seus canais oficiais todos os detalhes de sua nova camisa.

A camisa apresenta o clássico tom vermelho do clube e faixas brancas verticais na laterias. As três linhas da Adidas estão presentes em tom vermelho no meio das faixas brancas. Confira: