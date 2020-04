O novo futebol: sem fotos, autógrafos ou entrevistas presenciais

A volta do futebol na Espanha ainda parece bem distante, mas as autoridades já estudam as medidas que serão adotadas para o tão aguardado retorno. Algo que poderia transformar o futebol como entendemos hoje.

O jornal 'Mundo Deportivo' traz uma série de medidas que poderiam ser colocadas em prática para preservar a saúde dos atletas. A primeira delas seria um controle médico exaustivo aos elencos, comissões e todo pessoal envolvido.

Além desse controle sanitário, a AFE insistirá na desinfecção máxima de todas as instalações esportivas. Paralelamante haverá restrições como a proibição de autógrafos, fotos e entrevistas presenciais até o final da pandemia.

Por fim, a citada fonte fala sobre o plano de LaLiga para os jogadores que testem positivo: isolamento e um retorno ao ponto inicial com mais testes e desinfecção.