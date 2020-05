Um 'mini Haaland' está prestes a ir ao United

No Old Trafford, eles se preparam para receber um dos jogadores que brilhará no futuro. Seu nome? Isak Hansen-Aaroen.

O atacante tem 15 anos e joga pelo Tromso, um time norueguês. Suas performances lhe renderam o apelido de 'novo Haaland'. Lembra muito o jogador do Borussia Dortmund por seu faro goleador e talento inato.

O portal 'AS' afirma que Hansen-Aaroen chegará no Old Trafford no verão. O United já teria garantido sua transferência.

Ele chegará aos 16 anos. A ideia do United é que o jogador comece nas categorias mais baixas e suba de nível aos poucos. Eles não têm dúvidas sobre o seu talento.

Erling Haaland é um dos nomes da agenda do United. No momento, eles terão que se contentar com esse jovem talento que lembra tanto o de Borussia Dortmund em seus primórdios.