O 'novo Haaland' não tem esse apelido à toa: 14 gols em 16 jogos!

Daka é realmente o 'novo Haaland' do RB Salzburgo? Essa foi a pergunta que a mídia se fez há poucos meses, vendo a grande evolução do atacante de 21 anos com a equipe austríaca.

E a comparação entre Patson Daka e o atacante do Borussia Dortmund não é surpreendente, já que nas 16 partidas oficiais que disputou desde que o futebol voltou após a paralisação devido à pandemia do COVID-19, o internacional da Zâmbia marcou 14 gols e também distribuiu três assistências.

Mas isso não é tudo. Se nos concentrarmos no mês de setembro, o atacante do RB Salzburg acumula impressionantes sete gols em apenas cinco jogos, números que o colocam no centro de todos os olhos como o grande 'killer' da equipe.

Entre todos os seus gols estão os quatro que marcou na partida da Copa da Áustria contra o Schwarz-Weiß Bregenz, da Terceira Divisão austríaca.