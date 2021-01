O novo 'look' de Ibrahimovic?

Zlatan Ibrahimovic voltou a provocar inúmero comentários nas redes sociais com sua última publicação que deixou muitas dúvidas.

O atacante do Milan postou um 'story' com uma foto sua treinando sem seu habitual rabo de cavalo. Ou seja, com a cabeça completamente raspada.

Ibra esteve em campo na derrota do Milan para o Atalanta por 3 a 0 e teve tempo de sobra para surpreender com um novo 'look'.

Ou não, já que tudo não passou de uma montagem. Abaixo, é possível ver o tweet do perfil @LaVozDelCalcio postando o suposto novo visual de Ibra:

Logo depois, o perfil @WorldACMilan1 postou a suposta foto original, com o sueco e seu tradicional penteado: