Máxima proteção: o novo normal no futebol?

Vídeos e imagens de um time da Noruega que faz todo o possível para evitar casos positivos de coronavírus no clube viralizaram nas redes sociais.

É o Alta If, clube da Terceira Divisão do futebol norueguês que faz o aquecimento antes de cada partida com um traje de proteção individual, ou seja, um traje EPI.

Apesar de passar nos testes, o clube decidiu colocar todas as medidas necessárias e possíveis porque "eles não estão brincando com o controle da pandemia".