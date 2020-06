O 'novo Pogba' renova com o Ajax até 2023

Gravenberch fez a sua estreia no time principal do Ajax em setembro de 2018 em uma partida contra o PSV Eindhoven, quando tinha 16 anos e 130 dias, o que o converteu no jogador mais jovem a vestir a camisa do Ajax, superando Clarence Seedorf, que estreou com 16 anos e 241 dias em 1992.

Passou o restante da temporada 2018-19 e parte da atual no time B do Ajax, mas o treinador Erik ten Hag voltou a contar com ele em dezembro de 2019.

Jogou nove partidas na máxima categoria holandesa, marcou dois gols e deu uma assistência, uma evolução que acabou sendo prejudicada pela suspensão do campeonato devido ao coronavírus.

"Sempre disse as pessoas próximas a mim que queria ficar. Cheguei ao Ajax em 2010, me escolheram quando eu era uma criança de 8 anos. Depois de dez temporadas, você não quer ir embora", disse o jogador ao canais do clube.