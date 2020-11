O novo tridente do Brasil contra a Venezuela

O Brasil escalará um tridente no ataque composto por Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino na partida desta sexta-feira em que receberão a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022, como pôde ser observado no treinamento realizado pela Canarinha nesta quarta-feira.

No primeiro treino com todos os seus jogadores convocados desde que a Seleção Brasileira se concentrou na última segunda-feira para se preparar para os próximos dois jogos da pré-eliminatória, o técnico Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', deixou clara sua escalação para sexta-feira.

A equipe titular que enfrentou o substituto em jogo nesta quarta-feira na Granja Comary, centro de treinamento da seleção de Teresópolis, teve o atacante Gabriel Jesus no lugar de Neymar.

O jogador do Manchester City voltou à seleção após superar uma lesão e voltará a atuar como atacante ao lado do atacante Richarlison e do atacante Roberto Firmino.

As outras novidades da formação titular foram o meia Allan (Everton-GBR), em substituição de Casemiro (Real Madrid-ESP), e o criativo meia Éverton Ribeiro no lugar de Philippe Coutinho.

O jogador do Barcelona é desfalque devido a lesão, Casemiro por ter testado positivo para coronavírus e Neymar foi mantido na convocatória, apesar de uma lesão que o fez perder os últimos dois jogos do PSG.

Neymar, Coutinho e Casemiro se destacam entre os titulares de maior confiança de Tite, que pela primeira vez terá de montar um XI sem os três desde que assumiu o comando da Canarinha há quatro anos.

Confira a provável escalação do Brasil contra a Venezuela:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino.