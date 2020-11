O objetivo de Coutinho: voltar contra o Atlético

O meia brasileiro Philippe Coutinho continua se recuperando da sua lesão na coxa esquerda, e nessa terça-feira trabalhou na Ciudad Deportiva Joan Gamper, com o objetivo de voltar a campo na próxima partida de Liga contra o Atlético de Madrid, previsto para o sábado 21 de novembro.

Coutinho, que machucou o bíceps femoral esquerdo no 'Clássico' contra o Real Madrid no último dia 24 de outubro, está aproveitando a data FIFA para se recuperar.

O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, perdeu nessa semana 13 jogadores, que se encontram a serviço das suas respectivas seleções, e nessa terça-feira comandou um treinamento com apenas dez jogadores do time principal: Ter Stegen, Piqué, Aleñá, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Jordi Alba, Matheus, Umtiti e Junior-, além de Mingueza, Jandro e Arnau Tenas, do Barça B.

O elenco azulgrana voltará aos trabalhos nessa quarta-feira nas instalações do Sant Joan Despí, e logo receberá quatro dias de folga, retomando as atividades na próxima segunda-feira.