O objetivo de Koeman: recuperar a melhor versão de De Jong

O Celta de Vigo viu amostras de um De Jong irregular nestes primeiros compromissos da temporada. Koeman sabe que ele precisa de motivação para voltar ao seu melhor nível, o que lhe permitiu brilhar no Ajax e na Seleção Holandesa que o mesmo treinador do Barça comandou.

Por liderança, qualidade... e por tudo, De Jong deve ser o chefe do meio-campo do Barcelona. Por enquanto não está sendo, e 'AS' aponta que Koeman considerou um de seus principais objetivos para recuperar o cérebro da casa das máquinas do Camp Nou.

Koeman estaria pensando nos motivos que podem estar causando essa queda no desempenho de De Jong, e entre eles pode estar o novo esquema da equipe 'culé', que tem um pivô duplo formado por Busquets e o próprio De Jong. Curiosamente, o catalão está deixando melhores sensações.

Em 'Can Barça' já se espera o regresso do jogador da viagem à Holanda para tentar iniciar um processo de motivação de um jogador de futebol que, quando está bem, atrai todos os jogadores do Barça, mas que também aparece quando está mal. Seu estilo de jogo implica exatamente isso.

E Koeman pode ser a chave para a recuperação emocional de De Jong. Ele não começou bem no Barcelona na má temporada do ano passado, nem individualmente nem em grupo. Mas com o holandês no banco, a história pode mudar e ele começar a mostrar porque o clube pagou 85 milhões de euros por sua contratação.