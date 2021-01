"O objetivo de Ramos é terminar sua carreira no Real Madrid"

Um dos jogadores que precisou emigrar em busca de oportunidades é Dani Ceballos. O sevilhano, que não tinha lugar na equipe de Zidane, foi para o Arsenal, clube onde joga sua segunda temporada por empréstimo.

Apesar de estar a mais de 1.200 quilômetros de distância, o meio-campista, ao passar pelos microfones do 'El Larguero', mostrou que ele não se esquece do Real Madrid. "Por vários motivos, não saí do clube da melhor maneira possível. Acho que um dia voltarei e poderei retribuir o carinho que os torcedores me demonstraram".

"Um terceiro ano por empréstimo? Assinei um longo contrato com o Real Madrid. Ainda tenho dois anos e meio. O meu objetivo é voltar e ser importante no melhor clube do mundo", acrescentou.

O 'caso Ramos' não passou despercebido - não pode ser renovado - e foi o que foi dito sobre o assunto. “Falei com ele hoje (segunda-feira) e se tivesse de apostar, diria que está a ponto de renovar. O seu objetivo é terminar a carreira no Real Madrid. É o melhor zagueiro do mundo”, retrucou.

Por outro lado, Ceballos se rendeu a Zidane: "A sua chegada foi uma grande notícia para o Real. Penso que não há melhor treinador do que ele". Embora o francês não tenha lhe dado muitas oportunidades. "Cada treinador tem seus gostos. Ele me disse que eu precisava jogar e minutos. Ele foi claro comigo", disse ele.