O orçamento do Milan para o mercado de transferência

O Milan jogará na próxima temporada na Liga Europa e será um dos objetivos mais importantes de um time que não consegue mais estar no topo da tabela. Na última rodada, nada é disputado porque ele está a quatro pontos da Roma.

A diretoria, com o diretor esportivo Massara no comando, já começou a ver como eles atuarão no mercado de transferências e a iniciar conversas com a equipe técnica para encontrar as peças necessárias. O clube italiano buscará pelo menos dois zagueiros.

Para o mercado de transferências, a entidade milanesa, de acordo com 'La Gazzetta dello Sport', possui um orçamento de 100 milhões de euros, proveniente da contribuição do Elliott Group, com 75 milhões, e o restante das vendas que o clube fizer.

O Milan, por enquanto, está negociando com Ibrahimovic e o atacante já teria dado o aval por mais um ano e renovará para arrecadar cerca de quatro milhões de euros.