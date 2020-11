O outro grande contrato que se aproxima de Ramos

Sergio Ramos vem sendo manchete nos últimos dias pela lesão durante a paralisação para os compromissos internacionais, pela estagnação de sua renovação e, por último, pela marca que usa.

O zagueiro do Real Madrid rompeu em setembro com a poderosa marca americana Nike, após dez anos de relacionamento, por considerar que seu contrato de renovação era muito baixo a nível econômico.

A proposta chegou a um milhão e meio de euros, valor que ele não viu com bons olhos e decidiu rescindir o contrato. Desde então, o zagueiro foi visto testando marcas como Puma, New Balance ou Under Armour.

Porém, no último treino individual teve um detalhe que não passou despercebido, que é Sergio Ramos calçou as chuteiras da mais forte concorrente da Nike: a Adidas.

O jogador experimentou um par de Adidas Copa 20.1 e já poderia ter optado pela marca que, de fato, veste o Real Madrid. Embora, por outro lado, o jornal 'Marca' tenha conseguido noticiar que, até agora, a marca que colocou a oferta mais importante e mais elevada na mesa foi a New Balance.

Desta forma, os meios de comunicação mencionados têm indicado que Sergio Ramos está mais perto de assinar um grande contrato com a New Balance do que com a Adidas enquanto se resolve seu futuro no Real Madrid.

"Vamos, estamos de volta já. Vamos", disse Sergio Ramos, durante o treino diante das câmeras do Real Madrid e enquanto se preparava para voltar a campo.