O outro motivo por trás da troca Arthur-Pjanic

O acordo Barça-Juve por Arthur e Pjanic está praticamente fechado. Aparentemente, Arthur Melo está muito perto de dar à Juventus o "sim" definitivo para sua incorporação. A 'ESPN' revelou que as negociações prosperaram nas últimas horas e o 'SER Catalunya' confirmou que apenas a assinatura está faltando para ele partir ruma à Itália e para Miralem Pjanic chegar a Barcelona.

Uma troca de figurinhas que tem uma explicação além do mero aspecto esportivo, já que essa troca de jogadores também tem uma razão econômica por trás. O portal 'Marca' garante que os dois clubes precisam se equilibrar, por isso optaram por aumentar o preço de ambos os jogadores.

Dessa maneira, o Barcelona alcançaria os 124 milhões de euros que o clube havia orçado para a venda de jogadores, já que nem Pjanic nem Arthur valeriam hoje os 60 e 70 milhões em que foram avaliados.

Sempre de acordo com os meios já mencionados, no caso da equipe catalã, o Pjanic terá um custo de aproximadamente 30 milhões entre salário e amortização. Devemos lembrar neste momento que estamos falando de um jogador de 30 anos que jogou 171 jogos nas últimas quatro temporadas com a Juventus.