O outro objetivo do Barça na Inter de quem ninguém fala

Há alguns meses, surgiu o Barcelona monitorando o zagueiro italiano Alessandro Bastoni. Aos 20 anos, Antonio Conte havia lhe dado oportunidades e, embora não fosse indiscutível, contava nos esquemas do técnico italiano.

O tempo passou e as competições fecharam, então o Barça não conseguiu aprofundar sua análise do jogador. Os azulgranás observaram Lautaro de perto várias vezes e indiretamente foram atraídos pelo desempenho do garoto.

Embora 'Tuttosport' garanta que a Inter esteja acelerando a renovação de sua promissora defesa, o 'Mundo Deportivo' confirma que continua sendo um jogador muito cogitado pelo Barcelona.

O jogador formado no Atalanta tem um valor de mercado de cerca de 22 milhões de euros, mas seria preciso mais para tirá-lo de Giuseppe Meazza.

Até agora, nesta temporada, Bastoni jogou 17 partidas pela Inter, nas quais até marcou um gol, apesar de ser um zagueiro central. Outro ponto positivo para sua possível aterrissagem no 'can Barça' é sua capacidade de atuar como lateral esquerdo em caso de emergência, por isso poderia ser um 2 em 1 para os 'culés'. Mas Liverpool e Manchester City também têm interesse no jogador.