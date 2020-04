O outro plano de Galatasaray para reduzir o salário de Falcao

Radamel Falcao é o jogador de futebol mais bem pago no Galatasaray, com cerca de sete milhões de euros por ano, valor que o jogador não quer diminuir, de acordo com o diretor do canal 'Win Sports' no jornal 'AS'.

Mas o clube turco está procurando outra fórmula para economizar um milhão e meio com o atacante. Como 'Sporx' relatou, há um bônus que Falcao e Galatasaray concordaram com a chegada do colombiano à equipe.

O que não se sabe é se o Galatasaray solicitará que Falcão renuncie a todo o valor ou apenas uma porcentagem, já que o clube precisa reduzir as despesas para garantir sua viabilidade econômica.