O pacto secreto que aproxima Jadon Sancho do United

Parece cada vez mais claro que o futuro de Jadon Sancho (20) está longe de Dortmund. Segundo o jornal alemão 'Sport Bild', haveria um acordo que facilitaria a saída do atacante do Borussia.

Nesse sentido, o atacante obteve em sua última renovação, em outubro de 2018, um pacto pelo qual a diretiva prometia ouvir qualquer oferta que fosse adequada à realidade do mercado.

Levando em conta que o contrato de Jadon Sancho não possui nenhum tipo de cláusula, este pacto, que não aparece em nenhum documento, é fundamental nas negociações com o Manchester United.

O clube inglês teria um princípio de acordo com o jogador de futebol, a quem ele quer tornar o novo líder do time, e já estaria procurando maneiras de conseguir a transferência, condicionada pela crise econômica causada pelo coronavírus.

Assim, de acordo com o tablóide britânico 'The Sun', o United planeja vender Pogba e Lingard para cobrir a chegada de Jadon Sancho, que nesta temporada marcou 17 gols e deu 18 assistências, apesar da calma do Borussia.

Pogba está na agenda do Real Madrid há uma eternidade, embora os merengues tenham mais candidatos para seu meio-campo. O meia, que gostaria de trabalhar sob as ordens de Zidane, tem a seu favor que ele seja retribuído: o treinador quer seu compatriota.

Por outro lado, Lingard é um dos descartes de Solskajer e tem o Arsenal como seu pretendente, mas ele prefere lutar por uma posição no Old Trafford do que seguir para os Emirates.