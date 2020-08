Neymar provoca enxurrada de memes com recado pré-jogo

Nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), PSG e RB Leipzig entram em campo em busca de uma vaga na final da Liga dos Campeões. Essa é a grande chance de o Paris chegar a uma final da competição para seguir buscando a tão sonhada orelhuda. Neymar já avisou que “acordou online”, e os torcedores mais uma vez invadiram as redes sociais para apoiar o craque.

Antes da partida contra a Atalanta, o camisa 10 PSG avisou que já tinha preparado o moicano, a Juliet e caixa de som para o jogo, mostrando que estava pronto para fazer a festa em campo. E quando a bola rolou, o craque deu um show e foi fundamental para a classificação dos franceses.

Depois do jogo, Neymar voltou a dizer que estava online e que seguiria buscando o título da Liga dos Campeões. O brasileiro gosta de jogar videogame em suas horas vagas em partidas online com pessoas de outras partes do mundo. Por isso a frase “o pai tá on” começou a ser usada, em tom de brincadeira.

Agora, algumas horas antes de a partida contra o RB Leipzig começar, o camisa 10 postou em sua conta do Twitter que “ o pai acordou online” e levou os torcedores e fãs à loucura.

Confira os principais memes que surgiram depois de Neymar avisar que está online.

A classificação do PSG passa muito por Neymar, que nesta terça-feira deverá ter a companhia de Mbappé desde o início da jogo, diferentemente do que aconteceu contra a Atalanta. Além do francês, Di Maria também retorna à equipe titular após cumprir suspensão e estará ao lado da dupla para buscar a classificação do PSG.

O vencedor da partida garante uma vaga na final da Liga dos Campeões e terá como adversário Bayern de Munique ou Lyon, que entram em campo nesta quarta-feira (19), também às 16h (de Brasília).