O pai de Haaland abre a porta ao Manchester United

Um dos grandes artilheiros do cenário mundial é Haaland. O norueguês, jogador do Borussia Dortmund, é muito desejado pelos times de primeira linha do futebol europeu.

Estão falando sobre o Manchester City, Chelsea, United e Real Madrid, entre outros. Em relação aos 'red devils', o pai do atacante deixou a porta aberta à equipe que Solskjaer dirige atualmente.

Alf-Inge Haaland, de passagem pelo 'Sport1', comparou o clube britânico com o Borussia: "O United alcançou grande sucesso nos últimos anos. O clube também está tentando construir algo novo lá. Mas fazer uma comparação agora não é tão fácil porque Erling já está jogando pelo Borussia".

A coisa não parou por aí e o pai do atacante continuou falando sobre o assunto. "São dois clubes muito tradicionais, com uma grande base de torcedores e uma história gloriosa. O United é um clube orgulhoso, assim como o Borussia na Alemanha", retrucou.

Após essas palavras, os 'red devils' estão em uma boa posição diante de uma tentativa de assinar o atacante. O Borussia não tem escolha a não ser fazer todo o possível para impedir sua saída.