O Palmeiras larga em vantagem na final da Copa do Brasil

Grêmio e Palmeiras deram o ponta-pé inicial para a final da Copa do Brasil 2020. As duas equipes se enfrentaram nesse domingo, em Porto Alegre, e os paulistas levaram a melhor.

O duelo colocou frente a frente o longevo e vencedor projeto de Renato Gaúcho contra o recente trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras, que já rendeu bons frutos, como a conquista da Libertadores.

Quando a bola rolou, o clima era de final. Tensão no ar, marcação firme e algumas vezes até mesmo desproporcional, foram a tônica dos minutos iniciais da partida.

A primeira boa chance veio aos 25 minutos de bola parada. Rony cobrou uma falta no cantinho com muito perigo, mas Paulo Victor saltou para ficar com ela.

A bola parada foi determinante também na jogada seguinte, onde o Palmeiras abriu o placar. Aos 31', Raphael Veiga cobrou o escanteio, Gustavo Gómez apareceu livre de marcação no meio da área do Grêmio e desviou de cabeça, Paulo Victor ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol.

O Grêmio tentou a resposta com Alisson duas vezes, as duas vezes de fora da área e as duas vezes a bola subiu demais e passou por cima do gol defendido por Weverton.

No último minuto do primeiro tempo, o verdão ainda teve a chance de ampliar, mas Luiz Adriano perdeu uma chance incrível. O camisa '10' recebeu na cara do gol e mandou por cima!

Na volta do intervalo o Palmeiras perdeu outra oportunidade clara de matar o jogo, mas dessa vez, quem errou o alvo foi Rony. Raphael Veiga invadiu a área, jogou entre as pernas de Paulo Miranda, e rolou para Rony. O atacante chegou batendo, mas mandou por cima.

A essa altura o Grêmio tinha muita dificuldade de sair jogando. Jean Pyerre e Pepê estavam completamente apagados da partida e o tricolor sofria com as chegadas dos paulistas.

Até que partida mudou aos 63'. Luan dividiu com Diego Souza e acabou dando uma cotovelada no atacante. O árbitro demorou um pouquinho, mas optou pela expulsão do zagueiro do Palmeiras. Com um a mais, o Grêmio foi para cima em busca do empate.

Enquanto Abel mexia no time para segurar o resultado fora de casa, Renato colocou em campo todas as opções que tinha no banco de reservas na tentativa de levar o time ao ataque.

Desde então foi um 'Deus nos acuda' para a zaga do Palmeiras. Ferreira incendiou a partida pelo lado direito e obrigou Weverton a fazer uma linda defesa. O Grêmio sufocou, mas não conseguiu o empate e agora tudo será decidido em São Paulo, com vantagem alviverde.

A grande decisão está marcada para o próximo domingo, no Allianz Parque. Qualquer empate garante o título para o Palmeiras. A decisão vai para os pênaltis com qualquer vitória do Grêmio por um gol de diferença. Para evitar as penalidades, o time gaúcho precisa vencer por dois gols de diferença.