Em ritmo de treino, o Palmeiras perde para o Al-Ahly e termina o Mundial em 4º

Chegou ao fim a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA! Nem de longe foi o desempenho que o torcedor alviverde sonhou, e terminou com um derrota nos pênaltis para o Al-Ahly.

Sem muito tempo para comemorar a conquista da Libertadores, o Palmeiras embarcou para o Catar em busca do sonho do Mundial, a expectativa por uma final contra o Bayern de Munique era alta, mas o sonho acabou ainda nas semifinais.

O time comandado por Abel Ferreira perdeu para os mexicanos do Tigre por 1 a 0, graças a um gol de pênalti marcado por Gignac. Restava apenas a disputa do terceiro lugar contra o Al-Ahly, o campeão do Egito, que foi eliminado pelo Bayern.

Apesar de não ser o que o time brasileiro queria, a premiação financeira para o terceiro colocado era boa, cerca de US$ 2,5 milhões, enquanto o 4º fica com US$ 2 milhões.

Para o duelo contra os africanos, o treinador luso mexeu no time, saíram Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino para as entradas de Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula e Willian.

Quando a bola rolou, o Palmeiras mostrou a mesma apatia do primeiro jogo. O Al-Ahly parecia ter entrado em campo mais ligado. O time egípcio ia aperta a saída do Palmeiras e tomando as iniciativas da partida.

A primeira chance do Verdão veio só aos 32', quando após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Rony que bateu de qualquer jeito e ela passou com perigo.

Na segunda etapa a bola ainda entrou nas redes do Palmeiras, mas não valeu. Após cruzamento, El Soleya acertou um lindo voleio e obrigou o goleiro Weverton a fazer uma defesaça, no rebote Ajayi chegou para mandar para as redes, mas o impedimento já estava marcado.

As duas equipes foram alternando bons e maus momentos dentro da partida, mas sem chances claras de gol. Assim, o último lugar no pódio foi decidido nos pênaltis.

Ibrahim, Hany e Ajayi converteram as cobranças para o Al-Ahly, enquanto El Soleya e Mohsen desperdiçaram. Já do lado do Palmeiras apenas Scarpa e Gustavo Gómez acertaram o alvo; Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo erraram.

Agora o Palmeiras volta as suas atenções para os jogos que faltam no Campeonato Brasileiro e a grande final da Copa do Brasil contra o Grêmio.