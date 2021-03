O Parma surpreende a Roma

Surpresa no Campeonato Italiano! Parma e Roma se enfrentaram pela 27º rodada do Campeonato Italiano no estádio Ennio Tardini, e quem apostou no time de Paulo Fonsece se deu mal.

O Parma, que luta contra o rebaixamento precisou de apenas 9' minutos para abrir o placar com Mihăilă. Na etapa final, Hernani marcou o segundo e fechou a conta.

Com o resultado, o Parma respirou no Campeonato Italiano chegando aos 19 pontos, mas segue na zona de rebaixamento. Já a Roma caiu para a 5º posição com 50 pontos.

Na próxima rodada, o Parma recebe o Genoa (14º), enquanto a Roma tem um osso duro de roer pela frente: o Napoli (6º).