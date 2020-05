O particular treinamento de Keylor Navas

O confinamento tem dessas coisas. Não há futebol, mas é preciso seguir se exercitando, mantendo a forma e distraindo a mente. Keylor Navas reuniu tudo isso em uma coreografia com a sua esposa.

O goleiro do PSG mostrou ter muita coordenação e rritmo. No vídeo, que vai fazendo sucesso nas redes sociais, o constarriquenho está acompanhado da sua esposa, Andrea Salas, com quem é casado desde 2009.

"Uma maneira diferente de se divertir", escreveu o goleiro na sua conta oficial do Instagram.