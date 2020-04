O passeio azul-graná no Bernabéu que provocou o choro de Mou

O final de abril é a lembrança mais recente das últimas eliminatórias da Liga dos Campeões. Por esse motivo, essas datas acumulam efemérides e aniversários de encontros históricos no Velho Continente.

Se o dia 28 marca uma década do histórico jogo da Inter de Mourinho no Camp Nou, uma lembrança amarga do Barcelona, ​​este dia 27 é sinônimo de um dia feliz para a família 'culé'.

Faz nove anos desde a exibição do Barcelona na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Esse foi um duelo de revoluções no passado desde a prévia. Real e Barça tiveram dois confrontos consecutivos na Liga e na Copa, os nervos estavam à flor da pele.. e foi por isso que Pep descreveu Mou como "p*to rei" na partida anterior. Uma maneira de aliviar a pressão do seu clube? Talvez, mas funcionou.

Depois de 0-2, foi o português que entrou em ação na sala de imprensa, na que provavelmente foi sua maior aparição na mídia de todos os anos no Real Madrid.

Um banho de tática

Mas antes, em campo, Pep fez uma crítica real a um Mourinho, que desta vez não o ajudou a levantar uma defesa organizada e escalonada contra os 'culés'.

Embora ele tenha contido o Barcelona no primeiro tempo, a equipe merengue mal passou pelo meio-campo, contando com algumas ações de Cristiano. Ele esperava um contra-ataque que pudesse colocar a eliminatória a seu favor, mas nunca aconteceu.

Em vez disso, após o intervalo, Pepe foi expulso por sua entrada já histórica em Dani Alves. E desde então, com meia hora de jogo, o Barça não tinha rival. Afellay serviu Messi 0-1 e Leo, em uma de suas melhores ações individuais, silenciou o campo do eterno rival com 0-2.

Após a partida, com a eliminatória em voga, Mou deu um show na conferência de imprensa subsequente e algumas palavras que já foram deixadas para a posteridade da rivalidade entre Barça e merengues.

"Por quê? Por quê? Ovrebo, Busacca, Frisk, De Bleeckere, Stark... Por que a mesma coisa acontece em todas as semi-finais? É uma equipe fantástica, mas... por que todos os anos? Eu não sei se será a publicidade do UNICEF, Villar, que se dá muito bem com a UEFA, ou é que eles são muito simpáticos. Parabéns por tudo o que conseguiram. Os outros não têm chance", começou Mourinho.

O português estava se aquecendo em sua análise dos acontecimentos: "Guardiola é um treinador de futebol fantástico, que venceu uma Liga dos Campeões com o escândalo de Stamford Bridge, onde houve quatro pênaltis que não foram marcados. E se ele vencer agora, será com o escândalo de Bernabéu, eu teria vergonha de vencer dessa maneira. Desejo a ele uma Liga dos Campeões limpa e brilhante".

Por fim, o técnico merengue, que se esqueceu dos erros de arbitragem apenas um ano antes em Milão contra o mesmo rival, se mostrou irônico em sua despedida: "Às vezes, sinto nojo deste mundo em que vivemos. Para mim não é um drama, agora estou voltando para casa e o importante é que tenho uma família que está me esperando".