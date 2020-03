O passeio de Cristiano que provocou as críticas

As redes sociais pegaram fogo com as últimas imagens de Cristiano Ronaldo. O atacante da Juventus decidiu passear ao lado da família neste domingo, algo que gerou críticas, muitas infundadas.

O jogador luso já cumpriu a sua quarentena imposta pela Juventus após o teste positivo de Rugani. Posteriormente, Matuidi se uniu ao defensor 'bianconero' como novo afetado.

Além disso, muitos pensavam que Cristiano continuava na Itália, onde as medidas de isolamento são bem restritas.

No entanto, CR7 continua em terras portuguesas. No país luso a quarentena é voluntária, embora bares e restaurantes estejam fechados.

Apesar disso, as pessoas que não estão no grupo de risco podem sair para passear em Portugal, assim como fez Cristiano Ronaldo nesse domingo.