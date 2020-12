O pedido de Conte para sua Inter joga na Udinese

Antonio Conte mudou a cara da Inter de Milão desde sua chegada em 2019-20 e colocou a equipe italiana de volta no mapa europeu do futebol continental. Por isso, a secretaria técnica do clube buscará atender aos desejos de contratações que seu treinador deseja.

Conforme relatado pelo 'Tuttosport', o último pedido do treinador é de um jogador argentino que joga na Udinese, o meio-campista Rodrigo de Paul, que é um dos fixos na 'Albiceleste'.

O problema, como sempre, está nos números. A equipe comandada por Luca Gotti avaliou o seu jogador de futebol em 35 milhões de euros, um obstáculo económico que o Milan não consegue vencer.

No entanto, a fórmula que ganha força para conseguir a transferência do argentino é incluir o jovem jogador da Inter Andrea Pinamonti na operação, o que barateia a contratação de De Paul.