A dúvida que paira no gol da Inglaterra

Três goleiros estão atualmente no time de Southgate sob seu comando. Pickford, Pope e Henderson. O primeira começa teoricamente como titular, mas seu desempenho recente não deixa totalmente claro no momento.

O goleiro do Everton é titular com Ancelotti, mas os números falam por si: sofreu 61 golos entre a temporada passada e a atual, como recorda o 'AS', com alguns erros monumentais.

Pope jogou no amistoso contra o País de Gales, mas também não teve trabalho suficiente para aprovar ou suspender seu trabalho. No Burnley, ele não tem rival pela posição e nos últimos 41 jogos oficiais sofreu 58 gols, embora com sensações mais positivas que as de Pickford.

Por sua vez, Henderson sofreu 33 gols em 36 jogos na última temporada. O jovem goleiro do Manchester United, que tem De Gea pela frente, foi titular no Sheffield United. E tudo indica que ele será o fixo no gol dos 'red devils' num futuro não muito distante.

A Seleção Inglesa ainda não tem um goleiro para garantir a regularidade. Por outro lado, em outras posições as coisas são mais claras, como nas alas, onde bons jogadores estão surgindo nos últimos tempos.