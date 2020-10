O pesadelo de Morata: mais dois gols anulados por impedimento

Morata está mostrando a sua versão mais matadora nessa segunda passagem pela Juventus, mas os impedimentos e o VAR continuam atrapalhando o espanhol. Na última rodada da Serie A ele também teve um gol anulado.

Na Champions, o Barcelona saiu na frente com um gol marcado com Dembélé, mas a 'Vecchia Signora' respondeu com Morata. O atacante perdeu na cara de Neto, mas logo pegou o rebote e marcou com o gol vazio. No entanto, o árbitro anulou a jogada por 'offside'.

Aos 15 minutos, o empate da Juventus ficou no quase mais uma vez. Morata bateu com a perna direita, mas o VAR o flagrou em posição irregular.

Em meia hora, o ex-jogador do Atlético de Madrid ficou só com o gostinho de marcar em duas oportunidades e a Juve continuou atrás no placar.