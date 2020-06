O pior aconteceu: Falcao está lesionado outra vez

O retorno ao futebol está lesionando muitos jogadores. Um dos que ingressou no clube foi Radamel Falcao, por um mau momento para seu time e para os torcedores colombianos. Os piores presságios foram cumpridos na segunda-feira.

O atacante 'cafetero' foi submetido a testes que provaram que ele sofreu uma pequena ruptura fibrilar. "Após exames do nosso jogador Radamel Falcao no nosso Hospital Medical Park Bahçelievler, que é um de nossos hospitais patrocinadores, foi detectado primeiro grau (dano e sangramento muscular parcial) no grupo muscular inferior direito", relatou Galatasaray.

E talvez poderia ter sido ainda pior se Falcao não tivesse sido precavido, já que ele pediu para ser substituído assim que notou desconforto e logo saiu de campo.

Seu retorno pode demorar entre duas a três semanas, perdendo alguns jogos.