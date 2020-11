O pior Barça dos últimos 18 anos

Depois da grande partida de Champions contra a Juventus, o Barcelona parou no muro do Alavés na última rodada da Liga. O time de Ronald Koeman queria aproveitar o embalo da competição continental para esquecer os últimos tropeços contra Sevilla, Getafe e Real Madrid, mas não deu e o Barça teve que se contentar com o empate.

A equipe tentou até o final, mas o segundo gol não saiu. Uma falta de pontaria que rendeu apenas um ponto. Agora, o clube catalão soma um total de oito pontos conquistados entre os 18 disponíveis. Segundo 'MisterChip', esse é o pior início do Barcelona no Campeonato Espanhol dos últimos 18 anos.

Algo similar só aconteceu na temporada 2002-03. Precisamente com outro treinador holandês no banco, Van Gaal. Naquela campanha, o treinador acabou sendo demitido após o primeiro turno.

A história também não está do lado do Barça. De acordo com a citada fonte, nenhuma equipe chegou ao título após somar oito pontos nas seis primeiras rodadas.

Dados pouco animadores para um Barça que vinha cheio de confiança após um bom jogo contra a Juventus pela Champions. Mas que agora está oito pontos atrás do seu maior rival, o Real Madrid.

No entanto, cabe destacar que o Barcelona ainda tem dois jogos pendentes (Elche e Athletic) por ter começado a competição doméstica mais tarde. Os de Zidane, por sua vez, têm um jogo a menos contra o Getafe.