"O pior defeito que uma pessoa pode ter é ser ingrato", diz Jorge Jesus sobre Bernardo Silva

Bernardo Silva, estrela do Manchester City, segue a sua batalha contra a equipe do seu coração, um Benfica de onde saiu pela porta dos fundos.

Poucos em Lisboa entendem porquem um jogador do seu potencial deixou a equipe por uma quantia tão irrisória com destino ao Mônaco, onde se converteu em um craque e logo se transferiu ao Manchester City.

"Acredito que o Benfica merece e precisa uma mudança. Uma mudança para a melhor e que pode levar o Benfica de novo a um nível internacional. Mas ambição, seriedade, transparência e competência", publicou o 'citizen'.

Jorge Jesus, treinador que o levou ao time principal, aprovitou essas declarações para criticar o jogador: "Durante muitos anos, nunca quis falar muito disso, porque ele durante muitos anos se meteu comigo como jogador e treinador. Comigo, tudo bem... Agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer. É uma ingratidão muito grande e o pior defeito que uma pessoa pode ter é ser ingrato", disparou JJ.

"O que vou dizer é verdade. Vamos falar nisso, porque já passaram muitos anos. Eu era treinador do Benfica e fui eu quem subiu para a equipe principal. Quando chegamos a Portugal, ele me perguntou: 'Mister, quais são as suas ideias para mim?'. Eu disse que ele estava no time principal e que não havia espaço naquele momento", disse JJ.

Então Bernardo teria dito: 'Mas eu tenho possibilidade de sair e peço que o míster me deixe sair, pois tenho um contrato onde posso ganhar vinte vezes mais no Mônaco e preciso ajudar a minha família'. E eu disse para ele conversar com o presidente", completou.

"Esta é a verdade. Se ele está me ouvindo, vai ter de contar isto. Esta foi a verdade da saída dele, não foi ter metido de lateral esquerdo. De lateral esquerdo já meti o Everton nos treinos! Chegou e já o fez para aprender a defender. Passados estes anos todos estou a contar isto porque ele foi ingrato com o presidente do Benfica. Não soube compensar o que o Benfica e presidente fez por ele", explicou o treinador", finalizou.