Tudo perfeito, o 'Pistolero' é 'colchonero'

O Atlético de Madrid fez a sua estreia no Campeonato Espanhol, e que estreia meus amigos! O time de Simeone passou por cima do bom time do Granada com uma grande atuação dos seus atacantes, entre eles, Luis Suárez.

Existia uma grande expectativa em torno da estreia de 'Luisito' com a camisa do Atleti. O 'Cholo' havia dito em entrevista coletiva que ele deveria começar no banco, e foi isso que aconteceu. O argentino optou por Diego Costa no início.

Para quem viu e para quem não viu o jogo, não se engane pelo resultado. O Granada não é um 'saco de pancadas' no Espanhol, muito pelo contrário. Os comandados de Diego Martínez ficaram em sétimo na temporada passada e agora lutam por uma vaga na fase de grupos da Europa League, muito em conta disso, o treinador poupou alguns titulares.

Quando a bola rolou, a superioridade do Atlético ficou evidente. Logo aos 9 minutos de jogo os donos da casa abriram o placar com Diego Costa. Correa fez o cruzamento e o atacante, no meio de três defensores, desviou de cabeça para esfutar as redes do Granada!

Pouco tempo depois, penalidade para o Atleti. Domingos derrubou João Félix dentro da área e o árbitro não teve dúvidas. Saúl foi para cobrança e Rui Silva fez a defesa.

No final do primeiro tempo, o Granado levou muito perigo e só não empatou por causa de Oblak. Victor Diaz aproveitou o levantamento na área e bateu, obrigando Oblak a fazer uma grande defesa.

Na etapa final, o Atlético voltou com tudo e ampliou o marcador aos 47'. João Félix encontrou Correa dentro da área, o argentino dominou tirando do zagueiro e bate usem chances para Rui Silva!

O terceiro veio aos 65', um golaço! Correa tocou para Diego Costa, o atacante faz um corta luz e a bola ficou na boa para João Félix limpar a marcação e mandar no cantinho!

Logo depois aconteceu o que todo mundo estava esperando, a estreia de Suárez com a camisa do Atlético de Madrid. E o uruguaio não decepcionou.

No primeiro toque na bola, uma assistência. A defesa do Granada saiu jogando mal, a bola chegou em Suárez que tocou de primeira para Llorente chegar batendo e marcar o 4º do Atlético!

A primeira chance de Suárez veio aos 81', quando ele caiu na área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o VAR chamou o juiz até o monitor, que após rever as imagens cancelou a marcação da penalidade.

Mas o tão esperado gol chegaria minutos depois. Llorente fez o cruzamento na medida para o uruguaio, que testou no contra-pé do goleiro.

Ainda deu tempo do Granada descontar com Jorge Molina, que finalizou caído dentro da pequena área superando Oblak.

Para fechar a atuação de gala do Atlético, outra vez Suárez, aos 93'. O uruguaio tabelou com Llorente e bateu, a bola explodiu na trave e voltou nos pés dele que mandou para as redes.

Na próxima rodada o Atlético de Madrid visita o Huesca, enquanto o Granada se prepara para pegar o Malmo pela fase prévia da Europa League.